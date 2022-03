Roma, Tiago Pinto e il blitz a Parigi: Guedes e Ekitike sul taccuino

ROMA - Tiago Pinto ha utilizzato il breve periodo di vacanza per lavorare. Il dirigente giallorosso è stato a Parigi e ha fatto altri giri, prima di andare a Lisbona, dove resterà qualche giorno, ma non si fermerà fino a martedì per assistere allo spareggio del Portogallo con la Macedonia per andare al Mondiale. Il blitz a Parigi ha avuto come obiettivo Hugo Ekitike, attaccante classe 2002, tesserato con il Reims, che in questa stagione ha già segnato nove gol in campionato in ventuno presenze. Molti club sono interessati, per ora il prezzo si aggira sui venti milioni. Il direttore sportivo della Roma avrebbe incontrato i procuratori del ragazzo, che è seguito anche da Newcastle e West Ham, a cui il presidente del club, Jean Pierre Caillot, ha già detto no. Per le sue caratteristiche sarebbe ideale per fare la spalla di Abraham.