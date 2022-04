Mkhitaryan: "Vittoria fondamentale. Il rinnovo? Ne parliamo nei prossimi giorni"

ROMA - In una partita con tante insidie la Roma riesce a portare a casa una vittoria importantissima. La squadra di Mourinho ha battuto la Sampdoria 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Henrikh Mkhitaryan . Al termine del match il trequartista armeno è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.

Vittoria sofferta.

“Importante erano i tre punti, abbiamo sofferto nel secondo tempo, meno male che abbiamo segnato nel primo. Era fondamentale vincere. Ringrazio i miei compagni per tutto”.

Quanto ti piace segnare in questo stadio, dopo anche la tripletta dello scorso anno

“Mi piace anche l’ambiente, i tifosi sono fantastici, anche i loro. Sono contento".

5 punti dalla Juve. Aver perso contro di loro è un rimpianto?

“Abbiamo sbagliato solo quella partita. Penso che adesso non ci sta tempo per pensare, è più importante avere la testa e concentrarci per le prossime partite”.

Molto felice in questo periodo. Quale è il vostro traguardo?

“Sono contento, sono molto felice”.

Rinnovo?

“Ne riparleremo i prossimi giorni”.