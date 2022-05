Mkhitaryan rinnova con la Roma: ecco quando arriverà l'annuncio

ROMA - Un altro giorno. Ne sono passati 22 dall’infortunio di Leicester. E ne mancano solo 5 alla finale di Tirana. Il tempo insomma stringe, è un dittatore feroce per gli atleti. Henrikh Mkhitaryan si sta organizzando per recuperare, in ogni modo, in qualche modo. Mercoledì, dopo la solita seduta di riabilitazione, ha rassicurato un tifoso che all’uscita del cancello di Trigoria gli chiedeva notizie, preoccupato. Perché nella sua testa c’è solo il Feyenoord, già da quella serata inglese quando capì che non ci sarebbero state altre possibilità per lui in questa stagione.

Roma, le condizioni di Mkhitaryan Aveva giocato tanto, non si era mai fatto male, si era rigenerato come centrocampista puro, ma è stato tradito da un muscolo sul più bello. E chissà dove sarebbe oggi la Roma nella classifica di Serie A se Micki, uno dei legionari di Mourinho, fosse stato disponibile nelle ultime settimane. In sua assenza la squadra ha vinto soltanto la partita più importante, cioè la semifinale di ritorno contro il Leicester. Il resto è stato poco gratificante. Per questo lo staff medico si sta impegnando per rimetterlo in piedi almeno da lunedì, per consentirgli di allenarsi un paio di giorni e poi di essere presente a Tirana.

Mkhitaryan verso Tirana L’allenatore è sembrato pessimista nell’ultima conferenza stampa: «Ci sono poche possibilità di vedere Micki contro il Feyenoord». Ma la speranza, almeno per la panchina, è concreta. E’ il motivo per cui Mkhitaryan non ha mai forzato finora. Se la Roma non avesse raggiunto la finale di Conference, forse Mourinho gli avrebbe chiesto di affrettare i tempi per aiutarlo a conquistare l’Europa attraverso il campionato. Ma così non è stato ed è sicuramente meglio così. Le prossime ore saranno decisive per valutare il protocollo di avvicinamento. Con una sensazione: sul charter che decollerà martedì per l’Albania, una carta d’imbarco per Micki ci sarà. Poi si vedrà mercoledì come procedere.

Mourinho ha convinto Mkhitaryan a restare alla Roma Intanto, è ormai vicina l’ufficializzazione del rinnovo contrattuale. Convinto da Mourinho a restare alla Roma, Mkhitaryan firmerà fino al 2024. Non ci sarà la suspense dell’anno scorso, quando il giocatore aspettò l’ultimo minuto disponibile prima di comunicare alla società la sua decisione. Stavolta il sì verrà annunciato presto, subito dopo la finale, a cifre non molto diverse da quelle attuali: intorno ai 4 milioni a stagione più i bonus. Con buona pace di alcuni club, per esempio l’Inter in Italia, che si erano informate sui suoi desideri. La scelta è stata fatta, non sono previsti dietrofront.