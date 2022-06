Calciomercato Roma, Tiago Pinto a caccia del tesoretto. Grana Kluivert

ROMA- Un’estate di fuoco per Tiago Pinto, alle prese con gli acquisti per rinforzare la rosa da consegnare a Mourinho, ma anche con le tante cessioni di giocatori fuori dal progetto giallorosso. Le uscite sono di primaria necessità per il general manager che è in costante contatto con agenti e club per cercare di sfoltire una squadra con tanti giocatori fuori dai piani di Mourinho. Cessioni che porteranno al famoso tesoretto da 50-60 milioni (più il 30% della rivendita di Frattesi) da reinvestire nel mercato in entrata. Tredici giocatori sono in uscita da Trigoria e Tiago Pinto spera di poterli piazzare tra giugno e luglio, prima dell’inizio del nuovo campionato.

Roma, chi esce Partiamo dai giocatori che in questa stagione erano nella rosa di Mourinho. Daniel Fuzato è destinato all’addio così come Diawara (valutato 8 milioni) che in questa stagione ha totalizzato solamente otto presenze: contratto in scadenza nel 2024, l’ingaggio da 2,5 milioni è pesante e gli intermediari sono al lavoro per offrire la migliore soluzione al guineano che piace in Bundesliga. Ha estimatori Veretout, a cominciare dall’Italia: Milan e Napoli sono sempre alla finestra per monitorare la sua situazione, ma il centrocampista è nel mirino anche del Monaco e del Marsiglia. Il club allenato da Sampaoli ha ricevuto l’ok dal Tas di Losanna ad operare in questa finestra di mercato estiva dopo l’iniziale blocco imposto dalla Fifa: appuntamento rinviato a ottobre per la sentenza definitiva, ma fino ad allora via libera al calciomercato. L’offerta è di otto milioni, ritenuta troppo bassa dalla Roma che ne chiede sette in più per lasciarlo partire. Villar (8 milioni) rientrerà dal prestito al Getafe ma resterà con le valigie in mano alla ricerca di un nuovo club in Spagna, Darboe (5 milioni) invece piace all’Anderlecht mentre Felix potrebbe finire in prestito in qualche club di Serie A. Lo spagnolo Carles Perez (10 milioni) piace in Spagna ma soprattutto in Bundesliga: Bayer Leverkusen in pole per l’esterno ex Barcellona.