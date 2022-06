“La Roma su Aouar: offerti 20 milioni al Lione”

ROMA - La Roma continua i suoi movimento di mercato e dopo l'ingaggio di Nemanja Matic l'obiettivo della dirigenza è trovare un nuovo elemento che possa ulteriormente rinforzare il centrocampo. Il nome nuovo arriva dalla Ligue 1. Secondo sport.fr, la Roma avrebbe offerto venti milioni per Houssem Aouar promettente centrocampista di 23 anni che in questa stagione ha totalizzato 45 presenze con 8 gol e 5 assist. La cifra messa sul piatto, però, non sembra aver trovato la soddisfazione del club transalpino che si aspetta di guadagnare di più dalla cessione del classe ’98.