Cristiano Ronaldo alla Roma: un affare insostenibile

Premessa: con i Friedkin è meglio non dare niente per scontato, perché dopo il colpo Mourinho tutte le certezze sono rivedibili. Ma il tam tam insistente degli ultimi giorni, che riferisce di contatti avviati per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, rischia di trasformarsi in una suggestione collettiva. E magari in una delusione per quei tifosi - non tutti in verità - che sognano di vederlo con i bicipiti al vento sui campi di Trigoria.

Le voci che circolano La Roma, per ciò che vale nel mercato degli spifferi e delle bugie, smentisce in modo categorico non solo l’ipotesi concreta ma anche un pensiero istantaneo e trasgressivo legato a Cristiano. Eppure dall’Inghilterra e non solo molti operatori di calcio sostengono che Jorge Mendes, il potente procuratore di Ronaldo e Mourinho, stia spingendo con forza il suo illustre cliente verso la Roma. Perché no: i motivi Sembra davvero difficile immaginare che l’affare si materializzi. CR7 guadagna circa 25 milioni netti al Manchester United e, secondo quanto filtra, non potrebbe usufruire neppure del decreto crescita, diversamente da Lukaku che sta tornando all’Inter. Niente sgravi fiscali quindi sull’ingaggio lordo. Anche ammettendo che Ronaldo decida di ridursi lo stipendio pur di giocare nella Roma, si tratterebbe di un investimento di circa 80-90 milioni lordi per due anni. Considerando che Cristiano di anni ne compirà 38 a febbraio, sarebbe una grande operazione di immagine (e tecnica, chiaro) ma un pericolosissimo azzardo industriale per i Friedkin, che proprio in questi giorni stanno discutendo con l’Uefa i termini del rientro nei parametri del nuovo fair play finanziario e dovranno “patteggiare” delle sanzioni, come molti altri club europei, per poi riequilibrare i conti. Il bilancio della Roma, che si chiude il 30 giugno, sarà in perdita per circa 150 milioni: come si incastra un vertiginoso aumento dei costi in un piano di risanamento che richiederà un nuovo corposo aumento di capitale?