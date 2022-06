Roma, Cristante al bivio: aspetta ma ha richieste

Due settimane di meritato riposo dopo le fatiche con la Roma e la Nazionale, adesso per Bryan Cristante è tempo di trascorrere un po’ di tempo con la famiglia prima di tuffarsi sulla nuova stagione. Il centrocampista si sta godendo il sole e il relax di Miami insieme alla moglie Selene e le due figlie: riposo sulle spiagge della Florida e tour della città prima di ritornare nella capitale e prendere parte al raduno di Mourinho. Del resto per il centrocampista questa è stata una delle stagioni più esaltanti della sua carriera ma anche la più faticosa: quarantanove partite giocate su cinquantacinque totali, 3.738 minuti in campo e tanta, tanta corsa.

La statistica Basti pensare che è al quinto posto per chilometri percorsi nelle partite di campionato della passata stagione. Il centrocampista della Roma ha una media di 11.38km a match. Al primo posto c’è Brozovic con 11.73, al secondo Milinkovic-Savic con 11.66, terzo Thorsby con 11.38, quarto Kiwior a quota 11.39 e quinto il numero 4 giallorosso. Tanti chilometri percorsi che lo hanno reso un giocatore indispensabile per la tattica di Mourinho. Anche per questo lo Special One ha cercato e preso Nemanja Matic, un fedelissimo del portoghese che avrà anche il compito di far rifiatare Cristante nel corso della prossima stagione. Se non ci saranno colpi di scena legati al mercato.

L'interesse dei club Perché la buonissima stagione del centrocampista ex Atalanta ha inevitabilmente attirato l’interesse di diversi club su di lui, in Italia ma anche all’estero. Il Siviglia di Monchi, che da diesse giallorosso lo aveva portato a Trigoria, ha già avuto più di un contatto con l’entourage del giocatore. Per il club andaluso Cristante è più di un’idea, è un obiettivo. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra la dirigenza giallorossa e l’agente di Frattesi, Giuseppe Riso, che assiste anche Cristante. Il rinnovo del contratto del ventisettenne non è ancora una priorità per la Roma, ma sicuramente rientrerà nei discorsi dell’incontro.