Roma, ufficiale Reynolds al Westerlo: prestito con diritto di riscatto

ROMA - Adesso è ufficiale, Bryan Reynolds è pronto per la sua seconda avventura in Belgio. Il terzino americano del 2001, dopo 9 presenze con il Kortrijk, non resta alla Roma ma tornerà nel campionato belga. Reynolds arrivato nel 2021 dal Dallas tornerà nella Jupiter Pro League: i giallorossi hanno ufficializzato l'accordo con il Westerlo, squadra neopromossa che vuole puntare anche alla qualificazione in Europa. Reynolds si trasferirà di nuovo in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.