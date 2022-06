“La Roma tenta lo sgambetto a Monchi: contatti con il Lione per Aouar”

ROMA - Non solo Davide Frattesi nel mirino, la Roma cerca un altro rinforzo a centrocampo per dare più qualità al reparto e far felice Mourinho. Così - come riporta AS - Tiago Pinto sarebbe pronto allo sgambetto verso Monchi, diesse del Siviglia interessato a Houssem Aouar, promettente centrocampista di 23 anni che in questa stagione ha totalizzato 45 presenze con 8 gol e 5 assist.