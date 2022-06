Roma, l'agente di Frattesi a Trigoria: incontro con Tiago Pinto

ROMA - La Roma cerca di trovare una soluzione per arrivare a Davide Frattesi. Questo pomeriggio l'agente del centrocampista ha avuto un incontro a Trigoria con Tiago Pinto per cercare una formula da recapitare al Sassuolo e che possa soddisfare le parti. La richiesta del club emiliano è sempre di circa 30 milioni, con la possibilità che possa abbassarsi con il passare delle settimane e la spinta del giocatore, la Roma invece non è disposta a pagare più di 15 milioni cash per il centrocampista, forte anche del 30% del cartellino del giocatore.