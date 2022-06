Roma, Tiago Pinto a Rimini per Frattesi: ore decisive per il trasferimento

Tiago Pinto è arrivato intorno alle 19 ed ha aspettato Carnevali impegnato in una riunione in Lega. Intanto il gm portoghese ha avuto un lungo colloquio con Massara, direttore sportivo del Milan. In serata ci sarà il tanto atteso incontro per Frattesi. Si partirà dal prezzo fissato da chi vende: 30 milioni, a cui sottrarne 9 come da percentuale sulla rivendita che spetta alla Roma. Da Trigoria ne hanno offerti 14-15, proponendo uno tra i ragazzi usciti dal settore giovanile per abbassare la componente liquida della spesa: Volpato, che torna da un ottimo Europeo Under 19, oppure Felix, lanciato da Mourinho, o l’ex capitano della Primavera, Filippo Tripi, jolly del 2002 da piazzare per raggiunti limiti di età. La trattativa è in fase di sviluppo, di certo saranno ore importanti per il futuro di Frattesi.