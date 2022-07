Frattesi è a Roma, ma Tiago Pinto chiede più tempo

ROMA - Frattesi, trattativa a oltranza. Ieri mattina Tiago Pinto e Carnevali hanno fatto colazione insieme, prima di lasciare Rimini. Avevano già cenato allo stesso tavolo la sera prima. Al centro della lunga chiacchierata sempre Frattesi. La Roma ha chiesto al Sassuolo di aspettare, Carnevali ha dato la sua disponibilità, ma non all’infinito. Tiago Pinto deve prima incassare con qualche cessione. La differenza di valutazione ancora c’è, il Sassuolo può aspettare, ma non intende smantellare la squadra, se vende Scamacca e Berardi potrebbe tenersi Frattesi. Nel discorso tra i due club è stato inserito Volpato, mentre Tripi, coinvolto in un primo momento, non rientra nei piani del Sassuolo e potrebbe finire al Vicenza. L’operazione per riportare a Roma Davide Frattesi è ancora lunga, il giocatore è impaziente, è rientrato nella Capitale dopo un periodo di vacanza in Sardegna e spera di poter unirsi al nuovo/vecchio club entro il 12 luglio, giorno della partenza per il Portogallo. E’ stato a cena con alcuni amici a Trastevere e sul suo futuro non è stato ancora in grado di sbilanciarsi. Le distanze tra le parti restano, circa cinque milioni. La Roma può arrivare a offrire 20 milioni più il cartellino di Cristian Volpato, ma il Sassuolo parte da una valutazione più alta, anche alla luce del 30% di sconto che spetterebbe ai giallorossi per la rivendita del giocatore.

Frattesi, solo la Roma Frattesi tornerà in città lunedì e spera che si sblocchi l’estenuante trattativa per poter tornare a vestire la maglia giallorossa. Il centrocampista ha già fatto sapere al club emiliano di non voler valutare altre offerte, per questo Carnevali è disposto ad aspettare ancora la Roma, che non è arrivata ai 25 milioni che chiede il club emiliano. Si andrà avanti a oltranza e solo dopo qualche cessione Tiago Pinto potrà alzare l’offerta economica. Il nome di Volpato è quello sul quale il Sassuolo ha detto subito sì. L’italo-australiano è gestito, come procura, dall’agenzia di Totti. Carnevali valuta anche altri giovani del vivaio giallorosso, ma finora nessun altro sembra rientrare nei piani dell’allenatore Dionisi. La Roma è disposta a cedere Volpato, ma vorrebbe mantenere, come nel caso di Frattesi stesso, una percentuale importante sulla futura rivendita e anche un diritto di recompra.