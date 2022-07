"Roma, incontro con Solbakken: a gennaio si libera a parametro zero"

ROMA - Arrivano conferme riguardo l'indiscrezione dell'emittente norvegese TV 2 Sporten sulla "gita" in Italia di Ola Solbakken, attaccante del Bodø/Glimt , nella giornata di domenica 3. L'ala destra norvegese classe 1998 avrebbe incontrato la Roma (così come altri club) per valutare al meglio le opzioni per il suo futuro.

Solbakken a Roma

Su di lui c'è da tempo anche il Napoli (e se n'era parlato anche per quanto riguarda la Lazio, che però in quel ruolo ha già preso Cancellieri), interessato a questo giocatore in scadenza di contratto il 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023, quindi, Solbakken sarà libero di trasferirsi a parametro zero ovunque voglia. E questi "giri di perlustrazione" in Italia sembrano un chiaro indizio di quale sia la sua volontà in ottica della prossima tappa della sua carriera.