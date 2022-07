"Mendes vuole portare Isco alla Roma: affare avviato"

ROMA - Dalla Spagna viene rilanciato un possibile colpo da parte dalla Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il club giallorosso sarebbe vicinissimo Francisco Román Alarcón Suárez, noto a tutti come Isco. La fumata bianca secondo i media spagnoli sarebbe anche molto vicina, a tal punto da poter arrivare l'annuncio la prossima settimana. Isco ha anche altre soluzioni percorribili: in Spagna piace ai due club di Siviglia, in Premier League il Newcastle ha fatto di sapere di essere interessato. L’accordo con la Roma, però, sembra essere quello più imminente. Fondamentale sarà il ruolo di Jorge Mendes.