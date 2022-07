"Sul baby talento Gloukh c'è anche la Roma di Mourinho"

INGHILTERRA - C'è un baby talento che sta attirando le attenzioni di grandi club europei ed è Oscar Gloukh, stella del Maccabi Tel Aviv, club israeliano. Il classe 2004 sarebbe seguito da Rangers, Borussia Dortmund, Ajax e Tottenham, ma secondo il Sunday Mirror su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Roma di Mourinho. È un trequartista di 1,70 metri, ha il contratto che scade nel 2024 e il Maccabi lo valuta circa 12 milioni di euro. Ha disputato un grande Europeo Under 19 con Israele, segnando 3 gol e offrendo 2 assist in 5 partite. Promette bene, sarebbe un colpo per il futuro.