Dybala si avvicina alla Roma: crollano le quote

ROMA - In attesa di conoscere il futuro di Zaniolo , la cui cessione potrebbe fornire al club le risorse necessarie per tentare l'affondo decisivo, Paulo Dybala si avvicina a grandi passi alla Roma . Il fantasista argentino, rimasto senza squadra dopo la fine - lo scorso 30 giugno - del proprio contratto lavorativo con la Juventus ed accostato anche ad Inter, Milan e Napoli, arriverebbe a parametro zero. Secondo i bookie, lo sbarco della Joya nella Capitale sarebbe l'opzione meno remunerativa per gli scommettitori, con una quota crollata addirittura a 2 volte la posta . Segno che qualcosa, nel sottobosco del mercato, si sta muovendo eccome...

Dybala alla Roma, perché Mourinho fiuta il colpaccio

Dybala-Roma, tutti gli scenari

Dybala ha salutato la Juventus dopo sette stagioni, 293 presenze ufficiali arricchite da 115 gol e 12 trofei (5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe nazionali) ed è oggettivamente uno degli svincolati più ambiti in questa sessione estiva di calciomercato. Considerato da mesi per fatto il suo trasferimento all'Inter, negli ultimi tempi la pista nerazzurra - complice la difficoltà del club a sfoltire il proprio parco attaccanti - sembra essersi raffreddata, forse definitivamente. Il Milan non sembra mai essere stato davvero in corsa, anche in virtù delle elevate richieste sull'ingaggio, così come le opzioni estere (Manchester United ed Atletico Madrid su tutte): in lizza resterebbero quindi il Napoli, che potrebbe avere la giusta liquidità grazie alla cessione di Koulibaly al Chelsea e, appunto, la Roma. La Joya, nel 3-4-2-1 di Mourinho, andrebbe a formare un reparto offensivo di spessore assoluto con Pellegrini ed Abraham, più Carles Perez, El Shaarawy e Shomurodov in seconda battuta, senza sottovalutare l'eventuale permanenza di Zaniolo.