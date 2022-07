Friedkin, adesso date un ruolo a Totti

Posso non parlare della vicenda di Francesco Totti? No, non posso. Infatti, vorrei chiedere ai Friedkin di offrire un ruolo nella Roma a Totti. I tifosi sarebbero contenti e per lui sarebbe un giusto riconoscimento. Pensavo, l’altro giorno, che se Totti fosse andato in Tanzania al posto di Ilary, sarebbe stato accolto trionfalmente da una squadra di calcio locale. Non sapremo mai come sarebbero andate veramente le cose.

Non mi intendo di numeri, ma non capisco quanto ho letto in questi giorni, cioè che “il pallone perde un milione al giorno”. Mi piacerebbe sapere, se non è chiedere troppo, come, perché e in che modo si perde questo milione al giorno. Mi sembra di capire che gli abbonamenti della Roma vanno bene, ho saputo che Mourinho si è fatto un altro tatuaggio, ma mi piacerebbe sapere da Mourinho stesso, da lui e solo da lui, come vanno gli allenamenti.

Torno a parlare di Totti, sì, perché non nascondo che mi piacerebbe proprio che Francesco avesse un ruolo nella sua squadra del cuore. Lo ripeto, perché vorrei far capire, a chi di dovere, che varrebbe come l’acquisto di un grande centravanti.