Roma, con Wijnaldum Mourinho è da scudetto

Wijnaldum è una mezzala. Nel Liverpool giocava al fianco di Henderson, nel Psg lo guidava Paredes. Nella Roma, con Matic sul ponte di comando, avrà la possibilità di attaccare con libertà. Il suo arrivo allarga sensibilmente le scelte di Mourinho, le arricchisce fino a pensare a un centrocampo di alto livello tecnico: Matic in mezzo, l’olandese e Lorenzo Pellegrini ai fianchi. Un centrocampo a tre porterà a un bivio per il modulo: o il 4-3-3 o il 3-5-2. Un 4-3-3...eccessivo con Pellegrini, Matic e Wijnaldum, più Zaniolo, Dybala e Abraham o un 3-5-2 più equilibrato con i tre centrocampisti sopracitati, più Dybala-Abraham, o Zaniolo-Abraham, o Dybala-Zaniolo che sarebbe il massimo della fantasia.

In ogni caso, già immaginare una di queste possibilità può far impazzire i tifosi romanisti. Wijnaldum dovrà recuperare a Roma la sua vecchia cifra di gol. Segnava moltissimo in Olanda col Feyenoord quando era un ragazzino e col Psv Eindhoven, ha segnato tanto in Premier col Newcastle (11 gol nella sua unica stagione), poi è calato molto nel Liverpool dove non c’era bisogno delle sue reti per vincere quello che ha vinto vista la presenza del tridente Salah-Firmino-Mané. Tuttavia, in 5 stagioni con i reds ha firmato solo 16 gol in Premier. Poche, ma sempre più dell’unico gol in Ligue 1 col Psg. Uno come lui in questa Serie A deve superare almeno quota 5.