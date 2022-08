Roma, Villar vede Samp. Kluivert: corsa a due tra Nizza e Fulham

ROMA - Tanti giocatori un uscita , ma la Roma è stata chiara: nessun prestito secco, si cede soltanto a titolo definitivo. Ecco quindi che questa sarà una settimana decisiva per tanti giocatori che non rientrano nei piani di Mourinho e che vogliono sbrigarsi a lasciare la Roma per accasarsi ad altri club e cominciare la preparazione a poche settimana dal via della stagione.

Carles Perez vuole il Celta Vigo, il club spagnolo fin qui non si era mosso con l'obbligo di riscatto ma si starebbe convincendo davanti all'irremovibilità di Tiago Pinto. Stesso discorso anche per Gonzalo Villar che dopo aver salutato la pista che portava alla Spagna adesso è molto vicino alla Sampdoria: prestito con obbligo di riscatto, si ragiona sul costo totale dell'operazione. Kluivert è contesto tra due club. Il Nizza si è rifatto sotto e vorrebbe investire dieci milioni, la Roma aspetta però il rilancio del Fulham che si è interessato al giocatore e formulerà nelle prossime ore un'offerta per l'olandese. Lo stipendio di Diawara da 2,2 milioni netti spaventa i club interessati, mentre invece Calafiori sta lavorando per una cessione - qui in prestito - al Genoa. Attenzione però allo Zurigo.

Veretout piace a Lione e Marsiglia che non vanno oltre un'offerta da 8 milioni (la Roma ne vuole tre in più), mentre su Felix è tornato l'interesse del Sassuolo: prestito con diritto di riscatto, ma la Roma - come detto - vuole monetizzare.