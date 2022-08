Veretout al Marsiglia, ci siamo: svelato il problema con i tifosi

ROMA - Questa è una vicenda paradossale. Mentre la Roma tratta la cessione di Jordan Veretout con il Marsiglia sulla base di 10 milioni, cifra utile a evitare minusvalenze di bilancio e a snellire l’organico da uno stipendio pesante, i tifosi francesi si ribellano a causa di una storia giudiziaria che riguarda il suocero del giocatore. Sui social, e non solo, da ieri si sta diffondendo un movimento di opinione che invita il presidente Longoria a non comprare Veretout, che dal punto di vista etico non rispecchierebbe un esempio degno dei colori dell’OM.

Senza pace Senza entrare nella sfera privata, e nelle scelte economiche e familiari del giocatore, la sollevazione popolare si aggiunge a una serie di episodi che anche lo scorso anno hanno minato l’immagine di Veretout. Dal Covid-party organizzato proprio dalla moglie Sabrina alla dura posizione contrattuale che Jordan aveva assunto nei confronti della Roma, provocando una rottura nel momento decisivo dei colloquio sul rinnovo (la scadenza attuale è fissata al 2024): a novembre, cambiando anche procuratore, Veretout chiese a Tiago Pinto un contratto in linea con i migliori compagni di squadra, Abraham e Pellegrini, e quindi da 6 milioni bonus facili inclusi. A Mourinho disse anche, in un momento di sfogo, che non avrebbe più giocato finché non fosse stata risolta la questione. Poi il caso venne congelato. E anzi l’allenatore con il buon senso che gli è proprio ha saputo utilizzare Veretout come alternativa, quando lo ha ritenuto funzionale alla squadra, chiedendo alla società di non venderlo finché non fosse stato acquistato il sostituto. Oggi, con Wijnaldum, il problema non si pone più e la separazione appare imminente. Sempre se il Marsiglia deciderà di portare a termine l’operazione a dispetto del malumore della tifoseria, notoriamente molto calda.

Accordo Lui, che ai tifosi a inizio stagione aveva assicurato che non avrebbe lasciato la Roma, in questi giorni sta curando il problema a una coscia che gli aveva impedito di partire per Israele. Ma nel frattempo il suo agente ha trovato un accordo con il Marsiglia per un contratto triennale. Tra i club, che hanno un ottimo rapporto come testimoniato dalla doppia operazione Pau Lopez-Ünder che alla Roma ha portato oltre 20 milioni di euro, l’intesa è vicinissima: si tratta ormai sulle modalità di pagamento e sui bonus.