Roma, Carles Perez al Celta Vigo: domani visite e firma

ROMA - Carles Perez saluta la Roma. L'attaccante spagnolo - al di là di un lieve fastidio muscolare - non è stato convocato per la partita contro lo Shakhtar perché questa sera prenderà un volo per Vigo, dove comincierà la sua nuova avventura nella Liga spagnola. Il giocatore domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con il club galiziano: la Roma lo ha ceduto ocn la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Celta Vigo ha confermato l'accordo, riportando naturalmente a domani l'ufficialità dopo le visite mediche.