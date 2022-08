Roma tra Lukic e Zakaria per Mourinho. Idea Nandez last minute

ROMA - La passione travolgente dei tifosi della Roma non si limita al sostegno incredibile che si sente allo stadio Olimpico, ma anche alla spinta per il mercato. Nelle ultime ore il profilo di Radja Nainggolan, centrocampista ancora amatissimo, è stato subissato di richieste: «Torna da noi per sostituire Wijnaldum». Lui, che da un anno è tornato in Belgio per giocare nell’Anversa, ha risposto: «Così mi emoziono». Tutto accade perché un sito belga ha lanciato la notizia secondo la quale Nainggolan si sarebbe offerto alla Roma, dove ha ancora una bella villa. Ma è difficile che Mourinho si rivolga a un centrocampista di 34 anni che per tanti motivi ha concluso da qualche stagione un percorso professionale di alto livello.

Roma, la lista di mercato La Roma sta cercando un giocatore pronto all’uso e dal costo non gravoso, questo sì. Ma un elemento che possa dare un contributo effettivo, e non romantico, alla crescita della squadra. Chi? Non sono avvicinabili per questioni economiche Saul dell’Atletico e Allan dell’Everton, mentre l’austriaco evergreen Grillitsch è stato scartato per scelta. A proposito di proposte comode il Marsiglia ha offerto un altro cavallo di ritorno, Kevin Strootman, che però non verrà considerato nonostante gli ottimi rapporti commerciali stabiliti sulla rotta francese da Tiago Pinto. La sensazione è che la Roma non abbia ancora individuato l’obiettivo giusto, o comunque non abbia preso la decisione definitiva.

Roma, incastro Con il Psg è stato aperto un dialogo per Leandro Paredes, in questi giorni di concertazioni sul protocollo sanitario da seguire per Wijnaldum. Questo sarebbe un ritorno molto gradito, perché consegnerebbe a Mourinho un playmaker desiderato da un anno. Però Paredes tratta con la Juventus, alla quale ha già dato il suo assenso. E allora una possibilità ragionevole è l’incrocio delle convenienze: se la Juve trova i soldi per convincere il Psg potrebbe cedere in prestito alla Roma lo svizzero Zakaria, che Allegri ha lasciato in panchina per tutta la partita con la Sampdoria preferendogli come cambi i giovani Miretti e Rovella. Zakaria è arrivato a gennaio a Torino, a sei mesi dalla scadenza con il Borussia Mönchengladbach, ma in precedenza era stato cercato con insistenza da Tiago Pinto.

Mercato Roma, i nomi in Italia Si tratta quindi di un centrocampista che Mourinho accoglierebbe volentieri, dopo essere stato rassicurato dai Friedkin sulla disponibilità a un investimento extra che tamponi la perdita di Wijnaldum. Guadagna 3 milioni netti, quindi uno stipendio in linea con la media dello spogliatoio. In Serie A piace anche Sasa Lukic, nazionale serbo del Torino, che fino a pochi giorni fa sembrava vicino alla rottura con il club e con Juric e ora sta trattando il rinnovo. Costa però, perché Cairo sui giocatori sotto contratto non concede sconti. La pista va comunque monitorata. E Frattesi? Quasi impossibile ormai: il Sassuolo ha già ceduto Raspadori e Scamacca, non venderà un altro gioiello. Un’idea sempre buona è Nahitan Nandez del Cagliari: può essere una soluzione last minute, se fosse plausibile un prestito con diritto di riscatto.