Roma, Belotti in arrivo: Felix va alla Cremonese

ROMA - Via libera per Andrea Belotti alla Roma . Ad aprire le porte al 'Gallo' è Felix Afena Gyan che lascerà la Capitale per trasferirsi alla Cremonese ( battuta due giorni fa 1-0 all'Olimpico ). Il club giallorosso e quello lombardo hanno infatti trovato l'accordo (6 milioni più 3 di bonus) per il trasferimento del 19enne attaccante ghanese alla corte di Massimiliano Alvini.

La lunga attesa

La partenza di Felix (che si è convinto ad accettare la nuova destinazione dopo gli insulti social e i fischi dell'Olimpico per l'incidente capitato in allenamento a Wijnaldum) libera dunque un posto in attacco per Belotti, che dopo l'attesa potrà finalmente raggiungere il suo amico Paulo Dybala e mettersi a disposizione di José Mourinho. L'ex capitano del Torino, svincolato, dopo aver accettato la proposta dei Friedkin (3 anni a 3 milioni netti a stagione) ha respinto tutte le altre offerte, con in testa quella del Nizza. Intanto si è allenato da solo a Palermo per farsi trovare in condizione all'appuntamento con la Roma, che si sta per concretizzare.