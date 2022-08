Camara è sbarcato a Roma: ora le visite mediche, poi la firma

Visite mediche, poi la firma

Il 25enne centrocampista guineano che sognava la Roma fin da bambino è stato preso dai greci dell'Olympiacos (prestito oneroso per 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12, più una percentuale sulla futura rivendita): ora sosterrà le visite mediche di rito a Villa Stuart e firmerà poi il contratto che lo legherà ai giallorossi (avrà un ingaggio da 1,5 milioni), per chiudere infine la sua prima giornata da romanista all'Olimpico (ancora 'sold out') dove i suoi nuovi compagni ospiteranno il Monza nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di Serie A.

Diretta Roma-Monza ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming