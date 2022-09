Kluivert lascia la Roma: prestito al Valencia con diritto di riscatto

ROMA - La Roma è riuscita a cedere in prestito Justin Kluivert nelle ultime ore di mercato. Dopo essere sfumato il passaggio al Fulham per le note questioni burocratiche legate al permesso di soggiorno, l'ultimo club ad essersi interessato all'olandese è stato il Valencia di Gattuso. Dopo la fumata nera di Bryan Gil, primo obiettivo di mercato, il club spagnolo ha pensato a Kluivert per rinforzare la squadra: contatti immediati con la Roma, la chiusura è in arrivo sulla base di un prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Contestualmente il giocatore, in scadenza nel 2023, ha prolungato il contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno del 2025 per permettere il trasferimento con possibilitù di essere riscattato.