Solbakken preferisce la Roma al Napoli: tutte le cifre dell’accordo

ROMA - Flop dell'attacco, crisi del gol. Questa volta non si può parlare di errori di mira degli attaccanti giallorossi, perchè contro il Napoli non c’è stato neppure un tiro in porta. L’attacco della Roma è solo l’ ottavo in serie A , con tredici reti . La Roma corre ai ripari per gennaio e aspetta Solbakken . Il norvegese non sarà un fenomeno, ma continua a segnare. In Norvegia , certo, ma nella passata stagione ha dimostrato di saperlo fare anche contro la Roma . L’attaccante è rientrato dall’infortunio e segna in ogni partita. Tre gol e due assist in tre partite . Lui è il rinforzo, può essere una soluzione in più per l’attacco spuntato, poi arriverà anche un difensore centrale , come ha chiesto Mourinho . Solbakken da mesi tratta con la Roma per veinire a giocare in Italia . Tra due mesi potrà vestire la maglia giallorossa, un altro arrivo a parametro zero, quando scadrà il suo contratto con il Bodø Glimt . Intanto Il norvegese continua a segnare. Nell’ultimo turno di campionato contro il Kristiansund , ha realizzato una doppietta. Il primo gol, quello del 3-0, realizzato con un sinistro sotto la traversa beffando il portiere in uscita, mentre il secondo, quello del 4-0, lo ha realizzato con uno splendido tiro di sinistro dalla distanza sul quale il portiere avversario non ha potuto far nulla. L’attaccante norvegese ha già da qualche mese un accordo con la Roma , dopo essere stato trattato anche dal Napoli . In giallorosso guadagnerà un milione a stagione con un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo. Tiago Pinto è stato in pressing sul norvegese dallo scorso inverno, per Mourinho potrà essere un cambio in più. Non sarà forse una primissima scelta, ma è un attaccante di rendimento.

Helsinki, la Roma accolta in Finlandia dagli alberi di Natale!

A gennaio la svolta

Basterà per risolvere i cronici problemi offensivi della Roma? Probabilmente no, ma a gennaio Mourinho riavrà anche Dybala e Wijnaldum, un centrocampista offensivo che ha confidenza con il gol. Lo Special One non vuol sentire parlare di Roma difensivista e solo due volte nella carriera gli era capitato di chiudere una partita senza fare neppure un tiro nello specchio della porta avversaria. La prima volta fu in Newcastle-Chelsea del 2007 terminata 0-0. La seconda in Bournemouth-Tottenham del 2020, stesso risultato. Questa volta Mourinho non è riuscito a evitare la sconfitta, mentre subito dopo i due precedenti per le squadre inglesi arrivarono due successi: i Blues batterono il Liverpool e gli Spurs vinsero addirittura le tre gare successive segnando otto gol. Abraham e Belotti sono in crisi, solo due gol a testa. L’inglese ha segnato solo in campionato, l’ex granata solo in Europa. Troppo poco per sperare di andare lontano, sia in Italia che in Europa. La Roma in queste partite sta pagando l’infortunio di Dybala, che si sta curando con i fattori di crescita per farsi trovare pronto per il Mondiale. Ma non è solo un problema dei centravanti. In campionato sono ancora a secco anche Zaniolo, El Shaarawy e Shomurodov. E da quando manca la Joya, è arrivato un solo gol su rigore in campionato e quello di Belotti a Siviglia che tiene in corsa la Roma in Europa League.

Litmanen: "Roma, stai attenta Helsinki è una trappola"

Anche un difensore

Mourinho chiederà anche un al tro centrale, avendo un solo ricambio per la difesa a tre. Evan Ndicka è uno dei difensori monitorati da Tiago Pinto. Gioca nell’Eintracht Francoforte, è in scadenza di contratto e non lo rinnoverà. Ha molto estimatori, compresi Juventus e Milan.