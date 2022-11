Solbakken svela: "Ecco i miei piani per il futuro". C'è di mezzo la Roma

Ola Solbakken non vede l'ora di diventare un giocatore della Roma. Arriverà a gennaio, a parametro zero, una volta salutato il Bodo Glimt. L'attaccante norvegese ha le idee chiarissime sul futuro: quello prossimo, che lo vedrà indossare la maglia della Roma, e quello più lontano, in cui sogna di tornare nel Rosenborg, la società in cui ha mosso i suoi primi passi. "È qualcosa che immagino - le sue parole a "Nidaros" -. Non ho ancora programmato niente, ma mi piacerebbe, sarebbe bello". Prima, però, c'è la Roma e un'opportunità, a 24 anni, da cogliere al volo.