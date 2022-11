Frattesi, social in delirio dopo l'intervista al Corriere dello Sport: "Ora riportatelo a casa"

"E adesso riportatelo a casa". E' questo il messaggio più gettonato sui social in riferimento all'intervista di Davide Frattesi al Corriere dello Sport . Le parole del centrocampista del Sassulo hanno davvero colpito i tifosi della Roma che, stamattina, sui social e nelle radio, hanno chiesto a gran voce alla società di "riportare a casa un ragazzo che vuole così tanto questa maglia". Non solo, c'è già chi guarda oltre perché in molti vorrebbero vedere Davide con la maglia numero 16, quella di Daniele De Rossi: "Sarebbe il giusto erede", dice qualcuno.

Frattesi e la frase sullo stipendio, tifosi in estasi

Ai romanisti è piaciuta, in particolare, la frase in cui Frattesi ricorda che, al momento della trattativa, ha dato una piccola gomitata al suo agente, Giuseppe Riso, per dirgli che dei soldi non gli importava nulla: voleva solo firmare per la Roma. "Un 4-3-2-1 con un centrocampo formato da Wijnaldum, Frattesi e Pellegrini sarebbe un bel modo di iniziare la nuova stagione", sottolinea qualcuno mentre c'è già chi lo vede al posto di Camara: "Sarebbe un salto di qualità, le squadre si fanno crescere così". E poi, ancora: "Visto che non possiamo comprare fenomeni, portiamo a casa un ragazzo giovane ma esperto che vuole la Roma prima di tutto e non ha paura di dirlo". A gennaio è difficile, se non impossibile, ma a giugno Frattesi potrebbe tornare a Trigoria. E il cerchio si chiuderebbe anche se c'è chi lo invita "a impuntarsi se il Sassuolo non cede. Nel calcio di oggi, si sa, comandano i giocatori".

