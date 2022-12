Frattesi piace a Mourinho, l'obiettivo della Roma è chiudere subito

ROMA - L’appuntamento è confermato. Subito dopo Natale, la Roma riparlerà con l’agente di Davide Frattesi e il Sassuolo per dare un importante impulso all’operazione “come back”, che è tornata d’attualità da diverse settimane dopo la frenata della scorsa estate. Il procuratore del ragazzo, nelle vesti anche di intermediario, cercherà quindi di realizzare il sogno del suo assistito potendo contare sulla rinnovata stima di Tiago Pinto e su quella, nota, di Mourinho. Che vuole un centrocampista con le caratteristiche del classe ‘99, per dare linfa ad un reparto apparso in difficoltà in questa prima parte di stagione. Ci sono una serie di fattori che hanno contribuito, in questo periodo, alla riapertura del file Frattesi. Il primo: il giocatore rimasto in contatto con il gm giallorosso e determinato a tornare nella Capitale. Il secondo: la disponibilità del club di Trigoria ad inserire Edoardo Bove nella trattativa dopo il veto della scorsa estate.

Nodo recompra Il classe 2002 è stimatissimo dagli emiliani, ma proprio la sua valutazione rappresenta il vero nodo della trattativa. Questo perché i giallorossi vogliono inserire una recompra non troppo alta, mentre il Sassuolo sì. Il valore di Bove, ricordiamolo, si aggira sui 7-8 milioni di euro e la Roma non vuole perdere il controllo sul centrocampista. Dall’altra parte i neroverdi, sempre molto attenti alla valorizzazione dei giovani, intendono inserire un diritto di riacquisto più o meno al doppio. Si parlerà, quindi, pure di Volpato che è un altro talento molto apprezzato dai dirigenti emiliani. Bove si sente un “figlio” della Roma, ma dentro un processo di crescita che lo vedrebbe partire per fare esperienza fuori vorrebbe non essere considerato il ragazzino. È un ventenne con tanta testa sulle spalle, il suo percorso lo ha fatto, ha acquisito anche un po’ di esperienza internazionale anche attraverso la Nazionale Under 21. Cambiare maglia dovrebbe corrispondere ad una considerazione da parte del nuovo club equiparabile a quella di un professionista, assolutamente non più di un Primavera. Questo anche per quel che riguarda i parametri economici.