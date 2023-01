Roma, incontro con il Torino per Shomurodov. Spunta anche il Lille

MILANO - La Roma prova a sbloccare il mercato con la cessione di Eldor Shomurodov, su cui c'è il forte interesse del Torino. L'attaccante uzbeko non ha mai trovato continuità nella Capitale, mentre i granata lo considerano come il nome perfetto per rinforzare l'attacco della loro squadra. Per questo motivo Davide Vagnati ed Emiliano Moretti (per il Torino) e Tiago Pinto si sono incontrati in centro a Milano. Si cerca l'intesa tra i due club.