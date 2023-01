La sorella di Zaniolo posta i commenti scioccanti ricevuti sul suo profilo Instagram

ROMA - La famiglia di Nicolò Zaniolo fa quadrato attorno al trequartista, pesantemente contestato nelle ultime ore dai tifosi della Roma per la sua decisione di lasciare il club giallorosso già in questa finestra invernale di mercato, a un anno e mezzo dalla scadenza del suo contratto con il club di Trigoria.

La mamma di Zaniolo sbotta sui social

Insulti pesanti

Dopo la mamma Francesca Costa, che dopo il match perso dalla squadra di Mourinho a Napoli ha preso la parola su Instagram, è stata infatti la volta di Benedetta Zaniolo, sorella 18enne di Nicolò che ha postato in una storia Instagram alcuni degli insulti pesantissimi (persino minacce di morte) rivolti nelle ultime ore a Zaniolo e alla sua famiglia: "Non servono parole... solo tanta pena per voi" sono le parole con cui Benedetta risponde agli haters.