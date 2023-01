ROMA - Diego Llorente è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il difensore centrale spagnolo classe 1993 arriva in prestito dal Leeds come confermato dal sito della Lega nella pagina inerente agli scambi di mercato. Il 29enne centrale madrileno arriva in prestito gratuito più bonus in caso di qualificazione giallorossa in Champions League e con un diritto di riscatto fissato sui 18 milioni di euro. Llorente sostituirà Viña, passato al Bournemouth.