Zaniolo, ore decisive: altro like al Galatasaray

ROMA - A Zaniolo piace il Galatasaray, in tutti i sensi. Nico vuole andare a giocare ad Istanbul, s'è deciso, e mentre aspetta segnali incoraggianti dal suo agente sul buon esito della trattativa tra i turchi e la Roma continua a mettere "like" ai post del profilo Instagram ufficiale del "Gala". Sì, gli piace proprio il nuovo giallorosso, quello turco, e non smette di lanciare messaggi social per accorciare i tempi dell'affare. L'ultimo like di Nico è apparso sotto al post dell'esultanza di Icardi, decisivo per il 2-1 al Trabzonspor, dopo che aveva già messo il cuore sotto ad un altro post, quello che annunciava il gol di Mertens. Chi sa se il prossimo a cui dedicherà un like sarà il suo annuncio con la nuova maglia del Galatasaray.