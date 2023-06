Roma, scatta la caccia al centravanti low cost

Sarà un’estate caldissima e lunghissima per il mercato della Roma in entrata. Sopratutto sulle trattative che riguarderanno il centravanti, cioè il sostituto di Abraham. Serve un giocatore che ricopra il posto del centravanti inglese infortunato, quindi un vero e proprio titolare che possa garantire i gol della prima stagione dell’ex Chelsea e aumentare il livello qualitativo del reparto che nel campionato appena chiuso ha segnato solamente 29 reti sulle 50 totali (nono attacco del campionato). Le idee non mancano al club, i soldi invece sono il fattore determinante - come per tutti i club - per arrivare a una fumata bianca. La Roma fa sul serio per M’Bala Nzola. L’attaccante di ventisei anni (ventisette ad agosto) in questa stagione ha realizzato 15 gol in 33 presenze ed è seguito da tempo da Mourinho e da Pinto. Dopo la partita contro lo Spezia di domenica scorsa c’è stato un nuovo contatto tra le dirigenze della Roma e dello Spezia: i contatti sono avviati, il giocatore vuole il trasferimento (e ci mancherebbe) e le cifre della trattativa non sono proibitive. Otto-dieci milioni, senza l’inserimento di Shomurodov nella trattativa che in questi mesi di prestito ha deluso e guadagna troppo. La trattativa andrà avanti, la Roma nel frattempo però sta monitorando anche altre piste, sempre cercando soluzioni low cost almeno sul cartellino. Un’idea era quella legata a Firmino, poi scartato per un ingaggio importante, poi Arnautovic che non convince del tutto soprattutto per età (va per i 35) e i numerosi infortuni che lo hanno fermato in questa stagione.