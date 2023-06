La Roma punta anche Scamacca per l’attacco, ma soltanto in prestito

ROMA - Parametri zero e colpi low cost, la Roma cerca rinforzi ma tenendo sempre sotto controllo il budget condizionato dai paletti Uefa imposti per il settlement agreement. È ormai certo l’arrivo di Aouar , si va verso la fumata bianca per N’Dicka mentre è sfumata del tutto la possibilità di prendere lo svincolato Tielemans. Il centrocampita ormai ex Leicester ha ricevuto la chiamata di Mourinho per metterlo al corrente del progetto Roma, per il belga però la prima scelta è sempre stata la Premier League, così ha deciso di accettare l’offerta economica dell’Aston Villa : visite mediche e firma sul contratto.

Nel mirino Frattesi per il centrocampo

La Roma andrà quindi a caccia di un altro centrocampista (pista Frattesi, ma a un prezzo vantaggioso) per chiudere il reparto. Sarà necessario visto che a gennaio Aouar con tutta probabilità volerà in Costa d’Avoro per la coppa d’Africa che giocherà insieme all’Algeria (ha ritirato il passaporto tre giorni fa). Avere quindi un altro titolare nel reparto permetterebbe a Mourinho di restare tranquillo anche in quella complicata fase della stagione. Anche N’Dicka partirà per giocare il torneo, per questo motivo la Roma sta cercando un ulteriore difensore da affiancare al quartetto composto dall’ex Eintracht, Mancini, Smalling e Kumbulla. Resta in piedi l’ipotesi Llorente, per cui la Roma dovrà rinegoziare il prestito con riscatto con il Leeds dopo aver lasciato scadere l’opzione di acquisto per quei 18 milioni ritenuti eccessivi.

Roma, idea Scamacca per l'attacco

È un mercato a basso costo, ma è anche una sfida low cost col Milan. Cominciata già qualche mese fa con il duello per Aouar e proseguita nelle ultime settimane prima con N’Dicka e poi con Tielemans. I rossoneri negli ultimi giorni hanno cercato di inserirsi nella trattativa tra Pinto e l’entourage del difensore centrale, e hanno fatto un tentativo anche per Tielemans. In più entrambi i club sono interessati a Gianluca Scamacca, centravanti del West Ham, se dovesse partire in prestito. Per la Roma si tratta di un’idea e non si è ancora mossa concretamente sul giocatore che accetterebbe di tornare nella squadra per cui tifa. Basti pensare che in incognito il ragazzo cresciuto a Trigoria era andato all’Olimpico per tifare la squadra di Mou nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Tornare nella capitale per lui non sarebbe sicuramente un peso. Il ventiquattrenne entra così nel casting degli attaccanti da regalare a Mou nel quale è entrato anche la rivelazione Dia della Salernitana e Morata (ma solo con un prestito con diritto): la lista è lunga e si cerca la migliore soluzione al giusto prezzo.