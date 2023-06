Mercato Roma: blitz per Scamacca e Montella chiama El Shaarawy...

ROMA - Gianluca Scamacca e Stephan El Shaarawy, uno forse in entrata e l’altro forse in uscita. Di certo nei pensieri della Roma. Il club giallorosso sta puntando forte sull’attaccante del West Ham , credendo sempre di più che possa essere una valida soluzione per sostituire l’infortunato Abraham. A patto che sia un affare low cost, o quasi. L’infortunio del centravanti inglese ha sconvolto i piani della Roma che puntava a cederlo (l’Aston Villa era in pole) per poi con l’incasso acquistare un altro centravanti di livello e funzionale al gioco di Mourinho. Morata poteva essere una valida soluzione, adesso più lontana (ma non chiusa definitivamente) per i costi eccessivi dell’operazione. Così Tiago Pinto ha pronto un blitz a Londra nei prossimi giorni (entro il fine settimana) per incontrare i dirigenti del West Ham e capire la fattibilità dell’operazione Scamacca (che interessa anche al Milan): la richiesta è di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, opzione che quasi certamente non soddisferà il club londinese che vuole monetizzare per riprendere una cifra vicina ai 36 milioni più bonus spesi un anno fa per acquistarlo dal Sassuolo.

Ok al ritorno

Non sarà certo una trattativa veloce, anche perché la Roma ha prima la necessità di vendere entro il 30 giugno per ricavare i 30 milioni imposti dal settlement agreement imposto dalla Uefa, ma Pinto proverà a portarla avanti, forte anche della volontà del giocatore di tornare a Trigoria. Magari con un prestito con obbligo di riscatto condizionato a obiettivi del giocatore e all’accesso in Champions League. Scamacca intanto ha già dato il via libera all’operazione. Vuole tornare a casa, vuole essere allenato da Mourinho e giocare nel club per cui tifa e che ha lasciato nel 2017 per tentare l’avventura nelle giovanili del Psv. La Roma dovrà trovare un accordo sullo stipendio del giocatore con David Manasseh, l’agente della CAA Stellar che cura i suoi interessi, ma soprattutto ha bisogno di trovare un punto d’incontro con il West Ham per far decollare la trattativa dopo il blitz di Pinto (magari utile anche per cedere Ibañez in Premier). Intanto Gianluca sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con la famiglia e gli amici: relax ma anche tanto allenamento di potenziamento muscolare dopo il recupero dall’intervento al menisco che lo ha tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione.

Montella chiama

È in ottima forma invece El Shaarawy, con un 2023 più che positivo. Il suo futuro però è ancora un punto interrogativo. Ha ricevuto dalla Roma l’offerta di rinnovo del contratto, un biennale a cifre inferiori rispetto a quelle attuali, ma adesso Stephan sta riflettendo attentamente prima di dare il suo sì definitivo. Sia chiaro, restare a Trigoria è la sua priorità, ma di recente ha ricevuto anche una chiamata da Vincenzo Montella che ieri ha lasciato ufficialmente l’Adana Demirspor e potrebbe accasarsi al Fenerbahce. Ecco, in quel caso il tecnico lo vorrebbe avere nella sua nuova avventura turca e riceverebbe un contratto importante per durata e stipendio. Riflessioni - inevitabili - in corso, il suo contratto con la Roma scadrà ufficialmente il 30 giugno. Scamacca ed El Shaarawy, due attaccanti legati da un futuro incerto.