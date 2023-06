Roma, trattativa avanzata con Kristensen del Leeds: c'è l'ok del giocatore

ROMA - La Roma è a un passo dal terzino danese Rasmus Kristensen. La società giallorossa avrebbe raggiunto l’intesa con il calciatore del Leeds United. Nei prossimi giorni i dirigenti delle due squadre avranno modo di incontrarsi per definire gli ultimi dettagli dell’operazione: Kristensen arriverà nella Capitale in prestito.

Chi è Rasmus Kristensen

Rasmus Kristensen è un terzino di fascia destra. Ha 26 anni, è nato a Brande l’11 luglio 1997. Cresciuto nelle giovanili del Midtjylland, a ventuno anni si è trasferito all’Ajax. Una sola stagione con i Lancieri prima di intraprendere l’avventura con il Salisburgo. Dopo aver giocato per due stagioni in Austria, si è trasferito in Premier League nel Leeds United. Con la maglia del club inglese ha collezionato 26 presenze segnando tre gol. La Roma già nella passata stagione aveva avuto modo di seguirlo, ma il costo - 15 milioni - aveva frenato le intenzioni dei dirigenti giallorossi che non hanno mai smesso di seguire il nazionale danese. La retrocessione di Leeds ha costretto il club inglese a rivedere i propri piani.