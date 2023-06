Roma, nuova idea per l'attacco: Traoré può arrivare a costo zero

Non solo cessioni in casa Roma. Pinto sta continuando a lavorare anche sugli innesti per la rosa di Mourinho. In primis rinforzare l’attacco. Detto che Scamacca aspetta novità sulla trattativa tra la Roma e il West Ham (e resta sempre in piedi l’interessamento per Dia della Salernitana), una nuova idea è Adama Traoré, l’attaccante (ala, seconda punta e centravanti) che domani si svincolerà ufficialmente dal Wolverhampton e che è gestito da Mendes. Su di lui c’è anche il Milan, la Roma non si è mossa ancora concretamente sul ragazzo che al netto della sua fisicità e velocità ha qualche problema dal punto di vista realizzativo. Mou dovrà lavorarci su, ma anche in caso di addio di Solbakken (cercato in Germania) potrebbe essere un buon innesto a costo zero. Che naturalmente sarebbe slegato dalla necessità di trovare un vero e proprio centravanti da gol.