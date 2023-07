Dybala, con Morata una coppia perfetta

Dybala ha quasi trent’anni, età in cui nel calcio di questi tempi si diventa oggetto del desiderio dei facoltosissimi arabi. Dybala per fortuna della Roma , ma anche di tutto il calcio italiano, non si muoverà dalla capitale e ieri mattina, appena si è messo in moto, ha fatto capire quanto può dare ancora. Quando a Trigoria il termometro superava già i 30 gradi, invece, di sciogliersi ha condensato e materializzato nell’amichevole contro il Latina tutta la sua classe in tre o quattro splendide giocate. Lancio di trenta metri da destra a sinistra per El Shaarawy , inserimento, conclusione al volo e gol. Poi, pallonetto da un palo all’altro e gol. Poi assist per Belotti e gol. Dybala sorrideva , il primo passo nella nuova stagione è stato più che incoraggiante e a questo proposito è un peccato che solo pochi eletti ammessi a Trigoria (per fortuna c’erano almeno i bambini) abbiano avuto il privilegio di ammirare da vicino quelle prodezze.

I numeri di Dybala e Morata

All’Olimpico, in mezzo alla gente, o anche a Latina o in altri stadi del Lazio, ci sarebbe stata l’ovazione. Il calcio deve aprirsi, non chiudersi, anche se è calcio d’estate. Paulo si è acceso subito, ha incantato e ha dato una mano anche a Belotti, che ha segnato una doppietta come lui. L’assist per la seconda rete del Gallo è stato un atto di generosità, Dybala vedeva la porta, poteva concludere ancora, invece con la coda dell’occhio si è accorto di Belotti smarcato e gli ha messo sul piede la palla buona. Sul mercato la Roma sta ancora cercando Morata, per ricostruire all’Olimpico la coppia che per due anni, dal 2020 al 2022, aveva segnato con la Juventus. Per la verità non tantissimo, 25 gol in due nella prima stagione con Pirlo (Coppa Italia e Supercoppa con rete di Morata, il 2-0 nei minuti di recupero contro il Napoli), 20 nel secondo con Allegri considerando tutte le partite ufficiali, ma l’intesa era evidente.

Ecco perchè la Roma ha bisogno della coppia Dybala-Morata

Il tentativo di Mourinho e della Roma di riportare lo spagnolo in Italia ha un forte senso calcistico, i due insieme possono spingere la squadra e portarla su un piano tecnico più alto. A trent’anni Dybala ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane con la Juventus che ancora oggi sta cercando, invano, un giocatore di quella classe, perso perché voleva perderlo (contenta la Juve...). Ha ancora quattro o cinque anni a buon livello, nel campionato scorso saltando da un infortunio all’altro ha segnato 12 gol in 26 partite, è stato il capocannoniere della Roma, ne ha fatti altri 6 nelle coppe. Doveva nascere una grande coppia con Abraham che nel campionato precedente era arrivato a quota 17, ma anche per l’inglese è stata una stagione piena di intoppi e di infortuni, fi no a quello più grave che lo terrà fuori ancora per dei mesi. Poteva vincere l’Europa League, ma sappiamo bene come è andata con Taylor. Ora, perché la sua carriera sia ancora più splendente, deve prendersi un altro trofeo e perché ciò accada davvero la Roma ha bisogno del Dybala di ieri mattina. Meglio se accanto a Morata.