Roma, è ufficiale l'arrivo di Jon Guerrero dal Real Madrid

ROMA - Jon Guerrero è un nuovo giocatore della Roma. Il giovane centrocampista (è un classe 2004), approda in giallorosso dal Real Madrid, che si è riservato il diritto del 50% sulla sua futura rivendita. Inzialmente Guerrero sarà aggregato alla Primavera giallorossa, ma Josè Mourinho inizierà fin da subito a studiare il ragazzo per un suo inserimento anche in prima squadra.