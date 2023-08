Roma, la reazione dei tifosi alla cessione di Ibanez e le cifre dell'affare

Ibanez, le reaizoni dei tifosi

Per questo la cessione del difensore fa sorridere anche i tifosi che sui social hanno espresso il loro parere sull'operazione: "La cessione di Ibanez è un grande capolavoro della Roma", "Se la Roma vende Ibanez (per di più a 35 milioni) compie il colpo del suo mercato". Questi alcuni commenti a cui si aggiungono quelli dei supporter che lo ringraziano per quanto fatto in questi anni: "Chi ha onorato la maglia non verrà dimenticato", "Ha sempre lottato per la nostra maglia, va apprezzato per questo".

Le cifre della cessione

Due i club che vogliono il brasiliano: il Nottingham Forest mette sul piatto 20 milioni più 10 di bonus e un contratto quadriennale o quinquennale da quattro milioni. In Arabia l’Ah-Ahli rilancia offrendo alla Roma cinque milioni in più di parte fissa e sette o otto milioni di ingaggio al giocatore. La sua cessione sbloccherebbe il mercato della Roma che potrebbe quindi tornare su Morata e Arnautovic, due obiettivi primari di Mourinho.