Stallo Zapata, la Roma su Abel Ruiz: i dettagli dell’offerta

Roma, la trattativa con l'Atalana

Partiamo dall’esperienza. Dopo lunghe chiacchierate tra direttori sportivi, l’Atalanta ha deciso di cedere Zapata solo a titolo definitivo. Niente prestito con obbligo, se condizionato alle presenze, neppure in numero ragionevole (il 40%). Niente rischi di reso in stile Amazon. Se Zapata si vende, come l’Atalanta desidererebbe dopo aver comprato Scamacca, sarà per sempre. Di contro, il prezzo si abbassa fornendo un vantaggio negoziale all’acquirente: dal teorico 3 + 7 ipotizzato dalla Roma, si scende a 6 milioni sull’unghia. Prendere o lasciare, anche perché lo stesso giocatore era perplesso davanti alla prospettiva di un trasferimento provvisorio.

Roma, le manovre per arrivare a Zapata

La Roma adesso ragiona. Vale la pena impegnarsi per un contratto di tre anni, che costerebbe 20 milioni lordi complessivi oltre al cartellino, per un centravanti di 32 anni che nelle ultime due stagioni è stato spesso fermo per infortunio? Zapata ha segnato 108 gol in Serie A. Ma tra il dicembre del 2021 e oggi è arrivato soltanto a 3, perché condizionato dai guai fisici. Inoltre nel 2024 i Friedkin si ritroverebbero con tre centravanti a libro paga, compreso Belotti che a sua volta rappresenta un’incognita tecnica dopo una stagione disgraziata. E allora ok, teniamo buono Zapata come piano A ma poi vediamo che succede fuori dalla finestra. Magari capitano situazioni più intriganti.

Roma, le alternative in attacco

Così si spiegano i contatti delle ultime ore con il Chelsea, che sta cercando di piazzare il giovane Armando Broja, classe 2001, centravanti della nazionale albanese. E’ considerato un giocatore molto promettente ma si è appena ristabilito dopo la rottura del legamento crociato di un ginocchio. E’ stato proposto a diversi club di Serie A. Appartiene alla categoria dei giocatori che la Roma, per orientamento della proprietà, non acquista a scatola chiusa. Lo dimostra in passato il caso Milik, attaccante che tra l’altro è stato monitorato da Mourinho durante l’estate: c’è stata una chiacchierata con la Juventus, che a quanto sembra non ha avuto seguito. Ma è altrettanto chiaro che il problema attaccanti è comune a tante squadre importanti: se scatta il domino dei centravanti su scala internazionale (Vlahovic, Lukaku, Morata) può spuntare un’occasione last minute da valutare. Per questo, se non arriverà Zapata in tempi relativamente rapidi, la Roma aspetterà gli ultimi giorni del mercato per riempire il vuoto più fastidioso.

L'ultima idea: Abel Ruiz

Nel frattempo sembra complicarsi l’arrivo dell’altro centravanti: il Santos continua a bloccare Marcos Leonardo. L’obiettivo dei brasiliani è ritardare la cessione alla fi ne di dicembre, anche per evitare problemi con la tifoseria. Ma la Roma, che era arrivata a off rire 18 milioni per un ragazzo di 20 anni tutto da scoprire, non sembra intenzionata ad alzare la posta. E anzi sta dirottando l’investimento sull’Europa: Abel Ruiz, già Under 21 spagnolo, ha affrontato recentemente la Roma in amichevole ad Albufeira. Lo scorso anno ha segnato 8 gol in campionato. E’ un profilo che stuzzica Tiago Pinto, un’idea per il futuro.