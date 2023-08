Diretta Lukaku alla Roma, giornata decisiva: tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - Londra al centro del calciomercato, tutti gli occhi sono puntati lì dove Roma e Chelsea stanno discutendo il colpo dell'estate: oggi può essere il giorno di Romelu Lukaku in giallorosso. Le prossime ore potrebbero dare una svolta definitiva alla trattativa: segui in diretta tutti gli aggiornamenti.

Con l'eventuale arrivo di Lukaku Mourinho potrebbe anche prendere in considerazione di cambiare modulo e passare al 3-4-2-1: ecco come giocherebbe.

La Roma potrebbe formare una coppia d'attacco fortissima con Lukaku insieme a Dybala. La Joya però è uscita dal ko di Verona con un problema muscolare e rischia di saltare la prossima sfida con il Milan (1 settembre). Gli esami non hanno evidenziato un infortunio grave, ma va preservato. Ecco perché la coppia dei sogni dei tifosi romanisti, se Lukaku dovesse sbarcare nella Capitale, potrebbe diventare realtà dopo la sosta per le nazionali.

12:43

Attesa per il meeting decisivo

Oggi andrà in scena l'incontro decisivo, forse l'ultimo, quello che può dare il via libera per Lukaku alla Roma. È il meeting che può svoltare la trattativa.

12:20

Oggi tratta Dan Friedkin

Al tavolo delle trattative oggi ci sarà anche Dan Friedkin, arrivato ieri sera. Quando si muove in prima persona il presidente della Roma di solito lo fa per chiudere...