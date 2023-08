Roma, il mercato non è finito: ora il difensore. Solbakken verso l’Olympiacos

Diversa è la posizione di Leonardo, che ha avuto un colloquio con Mourinho a metà luglio a seguito del quale ha rinunciato a una proposta arrivata dall’Arabia Saudita . Non ricca come per altri colleghi, anche perché proveniente da una squadra (l’Al-Shabab) non appartenente al fondo Pif, ma comunque degna di attenzione per un calciatore di 30 anni all’ultimo anno di contratto. Quando ha saputo dall’allenatore che avrebbe cominciato il campionato da titolare, come poi effettivamente è successo, S. Era capitato pochi mesi fa anche a Smalling ed El Shaarawy.. Non solo per l’esclusione di Verona. La Roma, da parte sua, è ben disposta ad ascoltare offerte per un calciatore che pesa sul monte ingaggi per quasi 12 milioni lordi. Poi in caso si dovrebbe porre il problema della sostituzione, perché il solo Zalewski non basta sulla fascia sinistra. Un nome gradito a Tiago Pinto è sicuramente il nazionale croato, classe ‘98, da cinque anni titolare allo Stoccarda. Ma il problema è di costi. Nel cambio virtuale, tra cartellino e stipendio, la Roma non può in alcun modo rimetterci. E’ un tema da seguire nei prossimi giorni.