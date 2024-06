Roma, Mourinho tenta Dybala: De Rossi spinge per tenerlo

Mourinho vuole Dybala: la situazione

Mourinho, presentato ieri come nuovo tecnico del club turco, vorrebbe portare la Joya (ma anche Lukaku) a Istanbul per aiutarlo a superare i preliminari di Champions, aumentare la competitività della squadra e, naturalmente, vincere il campionato. Fino al 30 luglio basteranno 12 milioni per far scattare la clausola rescissoria e prelevare l’argentino dalla Roma. Nessun contatto al momento, De Rossi vorrebbe trattenerlo, ma l’idea dello Special One è quella di provarci. Un po’ come la Roma ci proverà per Chiesa. Se poi Paulo dovesse accettare, a quel punto gli otto milioni di ingaggio netto (bonus inclusi) risparmiati più i 12 milioni della clausola sarebbero dirottati su nuovi innesti. Chiesa ad esempio, più un altro esterno per la fascia destra. È un gioco a incastri che non si sbloccherà così facilmente. Ma il primo passo lo ha fatto la Roma verso lo juventino, a prescindere da Dybala. De Rossi lo vuole, Ghisolfi proverà a iscriversi alla corsa per l’attaccante azzurro.