Roma, da Smalling a Mancini: chi parte e chi resta in difesa

Ricostruire e sistemare tutte le zone di campo di una Roma che lascerà andar via tanti giocatori per inserire elementi più affidabili, di qualità e adatti al gioco di De Rossi. Dopo aver riscattato Angeliño per cinque milioni di euro, il nuovo direttore sportivo Ghisolfi dovrà studiare come sistemare il reparto difensivo, partendo dalle fasce fino a chiudere il capitolo dei difensori centrali. A sinistra Spinazzola va verso l’addio a parametro zero, a destra invece il francese proverà a cedere sia Celik che Karsdorp. Kristensen invece tornerà al Leeds dopo il prestito quanto mai deludente. E al centro? Ecco, forse è il reparto messo meglio di tutta la Roma, perché dispone già di una coppia che De Rossi ritiene titolare. Mancini e N’Dicka hanno dimostrato di poter essere i pilastri della difesa a sostegno di Svilar, i due che per caratteristiche, età e qualità possono garantire al tecnico affidabilità nel corso del nuovo progetto triennale. Uno è adesso in Nazionale per giocarsi l’Europeo con Spalletti, l’altro invece ha vinto da titolare e da protagonista la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio appena cinque mesi fa: una coppia di giocatori di livello, potenzialmente da 50-60 milioni di euro, e che ben si amalgama anche per esperienza. Mancini ha 28 anni ed è uno degli elementi più importanti della Roma per carisma, leadership e qualità, N’Dicka invece ne ha 24 e ha dimostrato soltanto parzialmente quello che potrà diventare. Un primo anno di ambientamento più che positivo, soprattutto durante la gestione De Rossi e la difesa a quattro. Inutile dire che il legame tra la Roma (tutta) e il giocatore si è fatto anche più forte dopo l’episodio al Bluenergy Stadium di Udine, la paura di un possibile infarto poi il sospiro di sollievo per il pneumotorace che lo ha lasciato lontano dal campo solo per un paio di settimane. Si ripartirà da lui e da Mancini, per poi puntare su almeno un ricambio giovane, all’altezza e che potrà essere un asset anche per il futuro.