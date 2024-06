Roma, se resta Kumbulla va via Llorente

Comprare Llorente per 5 milioni dopo un anno e mezzo di prestito? O rilanciare Kumbulla che rientra dal complicato prestito al Sassuolo? Ogni fronte di mercato presenta pro e contro che una società attenta all’equilibrio finanziario deve considerare. A De Rossi non dispiacerebbe contare ancora su Llorente, professionista serio che accetta anche di stare in panchina, ma ha ricevuto anche ottime recensioni su Kumbulla, che sta vivendo un periodo di difficoltà simile a quello di Abraham : dopo quasi un anno di infortunio, ha faticato a riprendere la marcia.

Roma, la decisione su Kumbulla e Kristensen

E’ però un nazionale, giocherà l’Europeo con l’Albania e ha solo 24 anni. Considerando che la Roma ricomincerà dalla coppia Mancini-N’Dicka con una riserva di lusso come Smalling, Kumbulla potrebbe essere quasi un lusso come quarto centrale. La decisione finale dipenderà dalle situazioni di mercato: intanto Llorente, che vorrebbe rimanere, tornerà insieme a Kristensen sotto il controllo del Leeds, che ha perso ai playoff la finale per risalire in Premier League.