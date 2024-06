Roma, caccia al trequartista: spunta Soulé tra O’Riley e Suslov

La Roma del futuro passa dal profilo di un centrocampista con i gol in canna. Un uomo che corre, capace di saltare l’uomo e di vedere la porta. Un’altra caratteristica? La duttilità . Traduzione: nelle ultime ore si sta sondando il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di un elemento capace di ricoprire anche il ruolo di trequartista in un modulo offensivo come il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, schieramenti alternativi al 4-3-3 , la base impostata da Daniele De Rossi. I nomi in vetrina sono due: Tomas Suslov dell’ Hellas Verona e Matt O’Riley del Celtic. Stessa età più o meno, stessa gamba e stessa propensione offensiva.

Roma, doppio binario

Suslov, 22 anni, un passato in Olanda, è stato un perno del Verona che ha raggiunto la salvezza contro pronostico. Lo slovacco ha dato una mano concreta alla causa con 3 gol e 5 assist. Michal Cierny, l'agente del talento made in Slovacchia, ha parlato del futuro del suo assistito a Tv Play: «L'interesse della Roma? È giovane e forte, ci sono tante squadre di alto livello che lo seguono. Vedremo con il Verona cosa fare, lui sta molto bene in Serie A e vuole rimanere in Italia. Dopo l’Europeo vedremo concretamente, ora è concentrato sul torneo con la sua nazionale». E poi c’è O’Riley, 23 anni, un nome rilanciato da Sky Sport Uk, che ha chiuso la stagione con 19 gol e 18 assist complessivi giocando in un campionato non di prima fascia come quello scozzese. In Champions, infatti, non ha segnato, ma è comunque riuscito a dare una mano sotto forma di passaggi decisivi. Suslov e O’Riley sono nella lista dei desideri di De Rossi e Ghisolfi anche perché possono giocare in tandem con Dybala sia nella versione del doppio trequartista o nel modulo che prevede una sola punta.

Idea Soulé per la Roma

Un’altra pista conduce a Matias Soulé, di proprietà della Juventus. E' reduce da una grande annata al Frosinone nonostante la retrocessione. Qui l’intoppo è il costo del cartellino. La Juventus vuole fare cassa e ha trovato terreno fertile in Premier League: il West Ham, infatti, fa sul serio per il baby argentino che ha 21 anni e ampi margini di miglioramento. La Roma comunque segue gli sviluppi.

Attacco e difesa

Nell’incontro andato in scena con Ramadani si è parlato di Banza, centravanti del Braga. Nel mirino c’è pure Dallinga del Tolosa. Piace Omorodion, punta di proprietà dell’Atletico Madrid che ha passato l’ultima stagione in prestito all’Alaves. Costa tanto, però. La valutazione del ventenne è di 35-40 milioni. Soldi che in prospettiva potrebbero essere girati nell’affare Chiesa (il grande sogno di De Rossi) o in parte su Boga del Nizza o Beste dell’Heidenheim, la cui cessione non è stata esclusa dal presidente del club tedesco sulla base di 12-15 milioni. Capitolo terzini: si monitorano Fresneda dello Sporting Lisbona, Tiago Santos del Lille e Doué del Rennes.