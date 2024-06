Roma, ecco l’ultimo nome per l’attacco: occhi su Konaté

Roma, caccia al terzino

Così come per gli altri reparti da coprire, come la fascia destra. Quella bassa. La parola francese “Doué” in italiano significa “dotato”. E allora per la Roma potrebbe essere quasi di buon auspicio che il terzino individuato per la fascia destra si chiami proprio Doué, di nome Guéla, giovane esterno del Rennes che ha attirato l’attenzione di Ghisolfi e De Rossi. E in effetti è proprio dotato: di un’ottima velocità, di una capacità a sostenere la doppia fase, di un’età che gli consentirà di crescere e poi in futuro garantire una preziosa rivendita. Per questo motivo la Roma lo sta monitorando con grande attenzione, considerando di poter affondare presto il colpo dopo aver pianificato come distribuire il budget di mercato. Ma non è escluso che il direttore sportivo non voglia prima trovare una destinazione ad almeno uno dei due terzini attualmente in rosa, quindi Karsdorp e Celik. Più il primo visto che il turco è impegnato agli Europei e potrebbe attirare con buone prestazioni l’interesse di qualche club (oltre al Galatasaray). Valutazione? Sette milioni, visto il contratto in scadenza nel 2025: un affare che può andare in porto se la Roma si dovvesse convincere a puntare su di lui. Bellanova sarebbe il preferito, ma il Torino non cede per ora dalla valutazione di 25 milioni. Prima dell’Europeo. Figuriamoci dopo.