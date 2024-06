Roma, due settimane al via: De Rossi aspetta rinforzi

La clessidra scorre, Souloukou e Ghisolfi dopo aver piazzato Belotti al Como (4 milioni più uno di bonus) adesso cercheranno di accelerare anche per consegnare qualche giocatore a De Rossi che possa essere a disposizione per il ritiro al Fulvio Bernardini e non solo per quello in Inghilterra in programma agli inizi di agosto. Due settimane al via dei lavori a Trigoria. Quelli di campo chiaramente, perché il centro sportivo non è mai rimasto vuoto in questo ultimo mese tra lavori di amministrazione e, soprattutto, quelli di mercato. Il tempo comincia a stringere, la Roma comincia ad avere fretta e De Rossi è naturalmente in attesa di avere indicazioni sulla rosa che avrà a disposizione. E a proposito, un po’ tutti nella capitale sono anche in attesa di veder apparire sul sito del club il comunicato che ufficializzi la guida del tecnico di Ostia per il prossimo triennio.(4 milioni più uno di bonus) adesso cercheranno di accelerare anche per consegnare qualche giocatore a De Rossi che possa essere a disposizione per il ritiro al Fulvio Bernardini e non solo per quello in Inghilterra in programma agli inizi di agosto.

Roma, il raduno sarà per pochi: i nomi

Perché il conto alla rovescia è partito e mancano due settimane al raduno a Trigoria fissato per l’8 luglio. Tutti a rapporto (probabilmente anche il giorno prima chi dovrà sostenere gli esami di idoneità sportiva pre stagionali) per cominciare la preparazione atletica e tirare i primi calci al pallone della nuova stagione. Già, ma chi sarà in campo nei primi giorni di lavoro? Non certo i nazionali, quindi Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes e Celik. Non i giocatori come Llorente (il cui riscatto è ancora in dubbio), Kristensen, Azmoun e Lukaku. Non Rui Patricio e Spinazzola, il cui contratto scadrà tra sette giorni. E allora De Rossi - a oggi, naturalmente - avrà a Trigoria solamente dieci giocatori, sempre che qualcuno non venga ceduto prima: Svilar, Karsdorp, Smalling, N’Dicka, Angeliño, Bove, Aouar, Baldanzi, Dybala e Abraham. Non si arriva a mettere in campo una formazione completa, per questo motivo l’allenatore oltre a chiamare a rapporto qualche giovane della Primavera e, chissà, forse anche alcuni “bambini” (copyright Mourinho) dell’Under 17 neo campione d’Italia, spera di potersi presentare anche a qualche nuovo acquisto.



Roma, le trattative in piedi e cosa manca